Усов Лавр Ильич 24.07.1865 — найти родственников по фамилии на Familio
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Усов Лавр Ильич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

24.07.1865

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.07.1865

Отец: Усов Илья Васильевич

Мать: Усова Васса Захаровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Усова Анна Михайловна

Рождение ребёнка
04.07.1893

Сын: Усов Петр Лаврович

Мать ребёнка: Усова Анна Михайловна

Рождение ребёнка
1898

Сын: Усов Петр Лаврович

Мать ребёнка: Усова Анна Михайловна

Смерть
Неизвестно

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