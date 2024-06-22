Усов Лавр Ильич
Место рожденияНе указано
Дата рождения24.07.1865
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.07.1865
Отец: Усов Илья Васильевич
Мать: Усова Васса Захаровна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Усова Анна Михайловна
Рождение ребёнка
04.07.1893
Сын: Усов Петр Лаврович
Мать ребёнка: Усова Анна Михайловна
Рождение ребёнка
1898
Сын: Усов Петр Лаврович
Мать ребёнка: Усова Анна Михайловна
Смерть
Неизвестно