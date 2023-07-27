Степушкина (Степушкина) Феодосия Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиОколо 1968
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1896
Дочь: Акашева Пелагея Владимировна
Отец ребёнка: Степушкин Владимир Васильевич
Рождение ребёнка
23.05.1904
Дочь: Кондрашова Феодосия (бабушка Феня) (бабушка Феня) Владимировна
Отец ребёнка: Степушкин Владимир Васильевич
Пурдошкинский выселок, Краснослободский уезд, Пензенская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Трушняева Татьяна Владимировна
Отец ребёнка: Степушкин Владимир Васильевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Казакова Ефимия Владимировна
Отец ребёнка: Степушкин Владимир Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Около 1968