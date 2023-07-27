Степушкина (Степушкина) Феодосия Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСтепушкина (Степушкина) Феодосия Александровна

Степушкина (Степушкина) Феодосия Александровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Около 1968

Пол

Женский

Добавил:

ГК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1896

Дочь: Акашева Пелагея Владимировна

Отец ребёнка: Степушкин Владимир Васильевич

Рождение ребёнка
23.05.1904

Дочь: Кондрашова Феодосия (бабушка Феня) (бабушка Феня) Владимировна

Отец ребёнка: Степушкин Владимир Васильевич

Пурдошкинский выселок, Краснослободский уезд, Пензенская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Трушняева Татьяна Владимировна

Отец ребёнка: Степушкин Владимир Васильевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Казакова Ефимия Владимировна

Отец ребёнка: Степушкин Владимир Васильевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Степушкин Владимир Васильевич

Смерть
Около 1968
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close