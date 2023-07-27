Акашева (Степушкина) Пелагея Владимировна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1896
Дата смерти18.11.1966
ПолЖенский
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1896
Рождение ребёнка
18.02.1922
Дочь: Юрина Прасковья
Отец ребёнка: Акашев Петр Григорьевич
Рождение ребёнка
18.01.1929
Сын: Акашев Петр Петрович
Отец ребёнка: Акашев Петр Григорьевич
Рождение ребёнка
13.07.1931
Сын: Акашев Иван Петрович
Отец ребёнка: Акашев Петр Григорьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Акашев Петр Григорьевич
Смерть
18.11.1966