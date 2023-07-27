Акашева (Степушкина) Пелагея Владимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Акашева (Степушкина) Пелагея Владимировна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1896

Дата смерти

18.11.1966

Пол

Женский

Добавил:

ГК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1896

Отец: Степушкин Владимир Васильевич

Мать: Степушкина Мария Васильевна

Рождение ребёнка
18.02.1922

Дочь: Юрина Прасковья

Отец ребёнка: Акашев Петр Григорьевич

Рождение ребёнка
18.01.1929

Сын: Акашев Петр Петрович

Отец ребёнка: Акашев Петр Григорьевич

Рождение ребёнка
13.07.1931

Сын: Акашев Иван Петрович

Отец ребёнка: Акашев Петр Григорьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Акашев Владимир Петрович

Отец ребёнка: Акашев Петр Григорьевич

Смерть
18.11.1966