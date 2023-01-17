Василиса Григорьева
Место рождениядер. Протасьево, Левашовская волость, приход Воскресенской церкви, Костромской уезд, Российская империя
Дата рождения1709
Дата смерти1785
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1709
Отец: не указан
Мать: не указана
дер. Протасьево, Левашовская волость, приход Воскресенской церкви, Костромской уезд, Российская империя
Рождение ребёнка
1732
Сын: Афанасий Васильев
Отец ребёнка: Василий Семенов
Рождение ребёнка
1735
Сын: Иван Васильев
Отец ребёнка: Василий Семенов
Рождение ребёнка
1745
Сын: Никифор Васильев
Отец ребёнка: Василий Семенов
Рождение ребёнка
1749
Сын: Иван Васильев
Отец ребёнка: Василий Семенов
Рождение ребёнка
1751
Дочь: Ирина Васильева
Отец ребёнка: Василий Семенов
Рождение ребёнка
1758
Сын: Василий Васильев
Отец ребёнка: Василий Семенов
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Василий Семенов
Смерть
1785