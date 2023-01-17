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Василиса Григорьева

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Место рождения

дер. Протасьево, Левашовская волость, приход Воскресенской церкви, Костромской уезд, Российская империя

Дата рождения

1709

Дата смерти

1785

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1707 г.р.

Дети

Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1709

Отец: не указан

Мать: не указана

дер. Протасьево, Левашовская волость, приход Воскресенской церкви, Костромской уезд, Российская империя
Рождение ребёнка
1732

Сын: Афанасий Васильев

Отец ребёнка: Василий Семенов

Шахово, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1735

Сын: Иван Васильев

Отец ребёнка: Василий Семенов

Шахово, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1745

Сын: Никифор Васильев

Отец ребёнка: Василий Семенов

Шахово, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1749

Сын: Иван Васильев

Отец ребёнка: Василий Семенов

Шахово, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1751

Дочь: Ирина Васильева

Отец ребёнка: Василий Семенов

Шахово, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1758

Сын: Василий Васильев

Отец ребёнка: Василий Семенов

Шахово, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Василий Семенов

Смерть
1785
Шахово, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
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