Берзегова (Лаврукович) Анна
Место рождения
Дата рождения03.02.1986
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.02.1986
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Берзегов Джантимир Муратович
Отец ребёнка: Берзегов Мурат Асланович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Берзегов Мурат Асланович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
24.03.2008
Дочь: Берзегова Джанета Муратовна
Отец ребёнка: Берзегов Мурат Асланович