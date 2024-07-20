Берзегов Мурат Асланович
Место рождения
Дата рождения14.10.1985
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.10.1985
Отец: Берзегов Аслан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Берзегов Джантимир Муратович
Мать ребёнка: Берзегова Анна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Берзегова Анна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Берзегова Анна
Рождение ребёнка
24.03.2008
Дочь: Берзегова Джанета Муратовна
Мать ребёнка: Берзегова Анна