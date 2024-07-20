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Берзегов Мурат Асланович

Место рождения

Майкоп, город Майкоп, Республика Адыгея (Адыгея)

Дата рождения

14.10.1985

Пол

Мужской

Добавил:

РЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.10.1985

Отец: Берзегов Аслан

Мать: Берзегова Бармет Шучатовна

Майкоп, город Майкоп, Республика Адыгея (Адыгея)
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Берзегов Джантимир Муратович

Мать ребёнка: Берзегова Анна

Майкоп, город Майкоп, Республика Адыгея (Адыгея)
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Берзегов Дамир Муратович

Мать ребёнка: Берзегова Анна

Майкоп, город Майкоп, Республика Адыгея (Адыгея)
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Берзегова Анна

Рождение ребёнка
24.03.2008

Дочь: Берзегова Джанета Муратовна

Мать ребёнка: Берзегова Анна

Майкоп, город Майкоп, Республика Адыгея (Адыгея)

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