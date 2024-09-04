Алгазина Марфа Григорьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1805
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1805
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
Крестьянка
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1840
Дочь: (Алгазина) Марья Васильевеа
Отец ребёнка: Алгазин Василий Васильевич
Рождение ребёнка
1850
Отец ребёнка: Алгазин Василий Васильевич
Рождение ребёнка
1856
Дочь: (Алгазина) Арина Васильевеа
Отец ребёнка: Алгазин Василий Васильевич
Смерть
Неизвестно