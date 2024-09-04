Алгазина Марфа Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАлгазина Марфа Григорьевна

Алгазина Марфа Григорьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1805

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1805

Отец: не указан

Мать: не указана

Место жительства
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
Крестьянка
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Алгазин Василий Васильевич

Рождение ребёнка
1840

Дочь: (Алгазина) Марья Васильевеа

Отец ребёнка: Алгазин Василий Васильевич

Рождение ребёнка
1850

Сын: Алгазин Пётр Васильевич

Отец ребёнка: Алгазин Василий Васильевич

Рождение ребёнка
1856

Дочь: (Алгазина) Арина Васильевеа

Отец ребёнка: Алгазин Василий Васильевич

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.