Махнев (Критинин) Андрей Дмитиревич
Место рождения
Дата рождения22.10.1987
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.10.1987
Отец: Критинин Дмитрий
Бракосочетание
2011
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
20.07.2015
Дочь: Махнева Мария Андреевна
Мать ребёнка: Махнева Анастасия Сергеевна
Рождение ребёнка
29.07.2018
Дочь: Махнева Полина Андреевна
Мать ребёнка: Махнева Анастасия Сергеевна