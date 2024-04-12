Махнев (Критинин) Андрей Дмитиревич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Махнев (Критинин) Андрей Дмитиревич

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Место рождения

Ногинск, Богородский, Московская область

Дата рождения

22.10.1987

Пол

Мужской

Добавил:

ЮТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.10.1987

Отец: Критинин Дмитрий

Мать: Амелькина Наталья Владимировна

Ногинск, Богородский, Московская область
Бракосочетание
2011

Жена: Махнева Анастасия Сергеевна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
20.07.2015

Дочь: Махнева Мария Андреевна

Мать ребёнка: Махнева Анастасия Сергеевна

Ногинск, Богородский, Московская область
Рождение ребёнка
29.07.2018

Дочь: Махнева Полина Андреевна

Мать ребёнка: Махнева Анастасия Сергеевна

Ногинск, Богородский, Московская область
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