Махнева Анастасия Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Махнева Анастасия Сергеевна

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Место рождения

Ногинск, Богородский, Московская область

Дата рождения

21.11.1989

Пол

Женский

Добавил:

ЮТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.11.1989

Отец: не указан

Мать: не указана

Ногинск, Богородский, Московская область
Бракосочетание
2011

Муж: Махнев Андрей Дмитиревич

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
20.07.2015

Дочь: Махнева Мария Андреевна

Отец ребёнка: Махнев Андрей Дмитиревич

Ногинск, Богородский, Московская область
Рождение ребёнка
29.07.2018

Дочь: Махнева Полина Андреевна

Отец ребёнка: Махнев Андрей Дмитиревич

Ногинск, Богородский, Московская область
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