Махнева Анастасия Сергеевна
Место рождения
Дата рождения21.11.1989
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.11.1989
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
2011
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
20.07.2015
Дочь: Махнева Мария Андреевна
Отец ребёнка: Махнев Андрей Дмитиревич
Рождение ребёнка
29.07.2018
Дочь: Махнева Полина Андреевна
Отец ребёнка: Махнев Андрей Дмитиревич