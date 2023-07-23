Пащенко Дмитрий Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения09.01.1976
ПолМужской
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.01.1976
Отец: Пащенко Александр
Рождение ребёнка
10.07.2001
Дочь: Пащенко Елизавета Дмитриевна
Мать ребёнка: Пащенко Светлана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Пащенко Наталья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Пащенко Анастасия Дмитриевна
Мать ребёнка: Пащенко Светлана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Пащенко Светлана