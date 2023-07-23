Пащенко Дмитрий Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пащенко Дмитрий Александрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

09.01.1976

Пол

Мужской

Добавил:

ДБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.01.1976

Отец: Пащенко Александр

Мать: Пащенко Валентина Васильевна

Рождение ребёнка
10.07.2001

Дочь: Пащенко Елизавета Дмитриевна

Мать ребёнка: Пащенко Светлана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пащенко Наталья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Пащенко Анастасия Дмитриевна

Мать ребёнка: Пащенко Светлана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пащенко Светлана

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