Пащенко Александр
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
06.07.1969
Дочь: Умняшкина Марина Александровна
Мать ребёнка: Пащенко Валентина Васильевна
Рождение ребёнка
09.01.1976
Сын: Пащенко Дмитрий Александрович
Мать ребёнка: Пащенко Валентина Васильевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно