Пащенко Александр — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пащенко Александр

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
06.07.1969

Дочь: Умняшкина Марина Александровна

Мать ребёнка: Пащенко Валентина Васильевна

Рождение ребёнка
09.01.1976

Сын: Пащенко Дмитрий Александрович

Мать ребёнка: Пащенко Валентина Васильевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пащенко Валентина Васильевна

Смерть
Неизвестно
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