Назипов Рашат Мухаметзянович
Место рожденияНе указано
Дата рождения19.05.1952
Дата смерти05.09.1995
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.05.1952
Рождение ребёнка
?.03.1981
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
21.11.1982
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
05.09.1995