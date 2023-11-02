Цветков Авраам
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Боррель Никита
Мать ребёнка: Боррель Аврора
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Каплан Дмитрий
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Боррель Дарья
Мать ребёнка: Боррель Аврора
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Боррель Николай
Мать ребёнка: Боррель Аврора
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Боррель Женя
Мать ребёнка: Боррель Аврора
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Боррель Аврора
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности