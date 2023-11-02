Боррель Аврора
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Боррель Никита
Отец ребёнка: Цветков Авраам
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Боррель Дарья
Отец ребёнка: Цветков Авраам
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Боррель Николай
Отец ребёнка: Цветков Авраам
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Боррель Женя
Отец ребёнка: Цветков Авраам
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Цветков Авраам