Боррель Аврора — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Боррель Аврора

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Боррель Никита

Отец ребёнка: Цветков Авраам

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Боррель Дарья

Отец ребёнка: Цветков Авраам

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Боррель Николай

Отец ребёнка: Цветков Авраам

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Боррель Женя

Отец ребёнка: Цветков Авраам

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Цветков Авраам

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