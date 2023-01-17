Валуева Мария Георгиевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1895
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1895
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1919
Дочь: Валуева Валентина Сергеевна
Отец ребёнка: Валуев Сергей Александрович
Рождение ребёнка
1920
Отец ребёнка: Валуев Сергей Александрович
Рождение ребёнка
1922
Дочь: Валуева Нина Сергеевна
Отец ребёнка: Валуев Сергей Александрович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно