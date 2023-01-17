Валуева Мария Георгиевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Валуева Мария Георгиевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1895

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1895

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1919

Дочь: Валуева Валентина Сергеевна

Отец ребёнка: Валуев Сергей Александрович

Ярцево, Ярцевский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1920

Сын: Валуев Сергей Сергеевич

Отец ребёнка: Валуев Сергей Александрович

Ярцево, Ярцевский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1922

Дочь: Валуева Нина Сергеевна

Отец ребёнка: Валуев Сергей Александрович

Ярцево, Ярцевский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Валуев Сергей Александрович

Смерть
Неизвестно
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