Андреева Авдотья
Место рожденияНе указано
Дата рождения1807
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1807
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Иванова Елисавета
Отец ребёнка: Федоров Иван
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Федоров Иван
Рождение ребёнка
1833
Сын: Иванов Михаил
Отец ребёнка: Федоров Иван
Рождение ребёнка
20.10.1835
Сын: Иванов Козьма
Отец ребёнка: Федоров Иван
Смерть
Неизвестно