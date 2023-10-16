Андреева Авдотья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Андреева Авдотья

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1807

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1805 г.р.

Дети

Добавил:

ДА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1807

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Иванова Елисавета

Отец ребёнка: Федоров Иван

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Федоров Иван

Рождение ребёнка
1833

Сын: Иванов Михаил

Отец ребёнка: Федоров Иван

Рождение ребёнка
20.10.1835

Сын: Иванов Козьма

Отец ребёнка: Федоров Иван

Смерть
Неизвестно

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