Иванов Михаил — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иванов Михаил

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1833

Дата смерти

1836

Пол

Мужской

Отец

1805 г.р.

Мать

1807 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ДА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1833

Отец: Федоров Иван

Мать: Андреева Авдотья

Смерть
1836
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