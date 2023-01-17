Алексеева Прасковья Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Алексеева Прасковья Яковлевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1889

Дата смерти

1943

Пол

Женский

Добавил:

НЦ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1889

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1921

Дочь: Алексеева Зинаида Филипповна

Отец ребёнка: Алексеев Филипп Алексеевич

Рождение ребёнка
1923

Сын: Алексеев Николай Филиппович

Отец ребёнка: Алексеев Филипп Алексеевич

Рождение ребёнка
1924

Сын: Алексеев Михаил Филиппович

Отец ребёнка: Алексеев Филипп Алексеевич

Рождение ребёнка
1929

Сын: Алексеев Алексей Филиппович

Отец ребёнка: Алексеев Филипп Алексеевич

Кобыляк, Дедовичский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
01.06.1931

Сын: Алексеев Павел Филиппович

Отец ребёнка: Алексеев Филипп Алексеевич

Городок, Дедовичский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Алексеев Борис Филиппович

Отец ребёнка: Алексеев Филипп Алексеевич

Городок, Дедовичский муниципальный район, Псковская область
Смерть
1943
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