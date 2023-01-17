Алексеева Прасковья Яковлевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1889
Дата смерти1943
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1889
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1921
Дочь: Алексеева Зинаида Филипповна
Отец ребёнка: Алексеев Филипп Алексеевич
Рождение ребёнка
1923
Сын: Алексеев Николай Филиппович
Отец ребёнка: Алексеев Филипп Алексеевич
Рождение ребёнка
1924
Сын: Алексеев Михаил Филиппович
Отец ребёнка: Алексеев Филипп Алексеевич
Рождение ребёнка
1929
Сын: Алексеев Алексей Филиппович
Отец ребёнка: Алексеев Филипп Алексеевич
Кобыляк, Дедовичский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
01.06.1931
Сын: Алексеев Павел Филиппович
Отец ребёнка: Алексеев Филипп Алексеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Алексеев Борис Филиппович
Отец ребёнка: Алексеев Филипп Алексеевич
Смерть
1943