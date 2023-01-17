Алексеев Филипп Алексеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1892
Дата смерти1956
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1892
Отец: Алексеев Алексей
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1921
Дочь: Алексеева Зинаида Филипповна
Мать ребёнка: Алексеева Прасковья Яковлевна
Рождение ребёнка
1923
Сын: Алексеев Николай Филиппович
Мать ребёнка: Алексеева Прасковья Яковлевна
Рождение ребёнка
1924
Сын: Алексеев Михаил Филиппович
Мать ребёнка: Алексеева Прасковья Яковлевна
Рождение ребёнка
1929
Сын: Алексеев Алексей Филиппович
Мать ребёнка: Алексеева Прасковья Яковлевна
Кобыляк, Дедовичский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
01.06.1931
Сын: Алексеев Павел Филиппович
Мать ребёнка: Алексеева Прасковья Яковлевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Алексеев Борис Филиппович
Мать ребёнка: Алексеева Прасковья Яковлевна
Смерть
1956