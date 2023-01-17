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Алексеев Филипп Алексеевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1892

Дата смерти

1956

Пол

Мужской

Добавил:

НЦ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1892

Отец: Алексеев Алексей

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1921

Дочь: Алексеева Зинаида Филипповна

Мать ребёнка: Алексеева Прасковья Яковлевна

Рождение ребёнка
1923

Сын: Алексеев Николай Филиппович

Мать ребёнка: Алексеева Прасковья Яковлевна

Рождение ребёнка
1924

Сын: Алексеев Михаил Филиппович

Мать ребёнка: Алексеева Прасковья Яковлевна

Рождение ребёнка
1929

Сын: Алексеев Алексей Филиппович

Мать ребёнка: Алексеева Прасковья Яковлевна

Кобыляк, Дедовичский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
01.06.1931

Сын: Алексеев Павел Филиппович

Мать ребёнка: Алексеева Прасковья Яковлевна

Городок, Дедовичский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Алексеев Борис Филиппович

Мать ребёнка: Алексеева Прасковья Яковлевна

Городок, Дедовичский муниципальный район, Псковская область
Смерть
1956
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