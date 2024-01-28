Кузакова Анастасия Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения11.11.1900
Дата смерти31.10.1980
ПолЖенский
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.11.1900
Отец: Кузаков Иван Петрович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кузаков Иннокентий Васильевич
Отец ребёнка: Кузаков Василий Иннокентьевич
Рождение ребёнка
18.07.1925
Дочь: Кузакова Мария Васильевна
Отец ребёнка: Кузаков Василий Иннокентьевич
Рождение ребёнка
15.04.1929
Дочь: Киселева Глафира Васильевна
Отец ребёнка: Кузаков Василий Иннокентьевич
Рождение ребёнка
18.10.1931
Сын: Кузаков Геннадий Васильевич
Отец ребёнка: Кузаков Василий Иннокентьевич
Смерть
31.10.1980