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Кузакова Анастасия Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

11.11.1900

Дата смерти

31.10.1980

Пол

Женский

Добавил:

ОЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.11.1900

Отец: Кузаков Иван Петрович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кузаков Иннокентий Васильевич

Отец ребёнка: Кузаков Василий Иннокентьевич

Рождение ребёнка
18.07.1925

Дочь: Кузакова Мария Васильевна

Отец ребёнка: Кузаков Василий Иннокентьевич

Рождение ребёнка
15.04.1929

Дочь: Киселева Глафира Васильевна

Отец ребёнка: Кузаков Василий Иннокентьевич

Рождение ребёнка
18.10.1931

Сын: Кузаков Геннадий Васильевич

Отец ребёнка: Кузаков Василий Иннокентьевич

Смерть
31.10.1980

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