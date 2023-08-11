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Кузаков Иннокентий Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Кузаков Василий Иннокентьевич

Мать: Кузакова Анастасия Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кузаков Павел Иннокентьевич

Мать ребёнка: Кузакова Зоя

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кузаков Анатолий Иннокентьевич

Мать ребёнка: Кузакова Зоя

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кузакова Зоя

Рождение ребёнка
26.01.1955

Дочь: Швецова Любовь Иннокентьевна

Мать ребёнка: Кузакова Зоя

Смерть
Неизвестно

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