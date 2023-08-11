Кузаков Иннокентий Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кузаков Павел Иннокентьевич
Мать ребёнка: Кузакова Зоя
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кузаков Анатолий Иннокентьевич
Мать ребёнка: Кузакова Зоя
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Кузакова Зоя
Рождение ребёнка
26.01.1955
Дочь: Швецова Любовь Иннокентьевна
Мать ребёнка: Кузакова Зоя
Смерть
Неизвестно