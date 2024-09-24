Парамон Митрофанович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1720
Дата смерти09.11.1783 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1720
Отец: Митрофан Андреевич
Мать: Акилина Спиридоновна
Рождение ребёнка
Между 1744 и 1746
Мать ребёнка: Пелагея Степановна
Упоминание
1745
В ИР 1745 возраст - 25 14 двор Источник: Государственный архив Владимирской области ф. 556 оп. 111 д. 1 Исповедные росписи церквей Переславского духовного правления Переславского округа стр. 671-675о... Показать все
Бракосочетание
Около 1745
Жена: Пелагея Степановна
Рождение ребёнка
26.05.1747 ст.
Сын: Ермолай Парамонович
Мать ребёнка: Пелагея Степановна
Источник: ГАЯО Метрические книги церквей сёл Переславского у. за 1747 г. Фонд № 1200. Оп.4. Д. 18 Кол-во листов: 232 Даты документов: Раздел описи: 1747 стр. 48
Упоминание
1750
В ИР 1750 возраст - 30 лет, жена - Пелагея Степановна, 30 лет 13 двор Источник: ГАЯО Исповедные росписи церквей г.Переславля–Залесского и сёл Переславского у. за 1750 г. Фонд № 1200. Оп.2. Д. 70 Кол-... Показать все
Бракосочетание
Между 1750 и 1751
Упоминание
1751
В ИР 1751 возраст - 31 год, жена - Евдокея, 22 года 13 двор Источник: ГАЯО Исповедные росписи церквей г.Переславля–Залесского и сёл Переславского у. за 1751 г. Фонд № 1200. Оп.2. Д. 74 Кол-во листов:... Показать все
Рождение ребёнка
28.10.1754 ст.
Дочь: Настасья Парамоновна
Мать ребёнка: Евдокея / Авдотья Петровна
Источник: Государственное бюджетное учреждение Владимирской области "Государственный архив Владимирской области" Шифр сайт Ф. 556. Оп. 2. Д. 13. Метрическая книга церквей г. Переславаль-Залесского и П... Показать все
Упоминание
1755
В ИР 1755 возраст - 34 года, жена - Евдокея Петровна, 23 года 13 двор Источник: ГАЯО Исповедные росписи церквей г.Переславля-Залесского и сёл Переславского у. за 1755 г. Фонд № 1200. Оп.2. Д. 217 Кол... Показать все
Рождение ребёнка
1761
Дочь: Лукерья Парамоновна
Мать ребёнка: Евдокея / Авдотья Петровна
Рождение ребёнка
1767
Дочь: Федосья Парамоновна
Мать ребёнка: Евдокея / Авдотья Петровна
Сведения о матери предположительные.
Упоминание
1782
В 4 РС: возраст по прошлой ревизии (1763) - 41 возраст по нынешней ревизии (1782) - 60 Источник: Архив Государственное бюджетное учреждение Владимирской области "Государственный архив Владимирской об... Показать все
Смерть
09.11.1783 ст.
место смерти - с.Рождествино Переславский уезд Владимирская губерния возраст - 78 лет причина - от чахотки Источник: Архив Государственное бюджетное учреждение Владимирской области "Государственный а... Показать все