Парамон Митрофанович 1720 — найти родственников по фамилии на Familio
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Парамон Митрофанович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1720

Дата смерти

09.11.1783 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1720

Отец: Митрофан Андреевич

Мать: Акилина Спиридоновна

Рождение ребёнка
Между 1744 и 1746

Сын: Яким / Яков Парамонович

Мать ребёнка: Пелагея Степановна

Упоминание
1745
Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область
В ИР 1745 возраст - 25 14 двор Источник: Государственный архив Владимирской области ф. 556 оп. 111 д. 1 Исповедные росписи церквей Переславского духовного правления Переславского округа стр. 671-675о... Показать все
Бракосочетание
Около 1745

Жена: Пелагея Степановна

Рождение ребёнка
26.05.1747 ст.

Сын: Ермолай Парамонович

Мать ребёнка: Пелагея Степановна

Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область
Источник: ГАЯО Метрические книги церквей сёл Переславского у. за 1747 г. Фонд № 1200. Оп.4. Д. 18 Кол-во листов: 232 Даты документов: Раздел описи: 1747 стр. 48
Упоминание
1750
Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область
В ИР 1750 возраст - 30 лет, жена - Пелагея Степановна, 30 лет 13 двор Источник: ГАЯО Исповедные росписи церквей г.Переславля–Залесского и сёл Переславского у. за 1750 г. Фонд № 1200. Оп.2. Д. 70 Кол-... Показать все
Бракосочетание
Между 1750 и 1751

Жена: Евдокея / Авдотья Петровна

Упоминание
1751
Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область
В ИР 1751 возраст - 31 год, жена - Евдокея, 22 года 13 двор Источник: ГАЯО Исповедные росписи церквей г.Переславля–Залесского и сёл Переславского у. за 1751 г. Фонд № 1200. Оп.2. Д. 74 Кол-во листов:... Показать все
Рождение ребёнка
28.10.1754 ст.

Дочь: Настасья Парамоновна

Мать ребёнка: Евдокея / Авдотья Петровна

Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область
Источник: Государственное бюджетное учреждение Владимирской области "Государственный архив Владимирской области" Шифр сайт Ф. 556. Оп. 2. Д. 13. Метрическая книга церквей г. Переславаль-Залесского и П... Показать все
Упоминание
1755
Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область
В ИР 1755 возраст - 34 года, жена - Евдокея Петровна, 23 года 13 двор Источник: ГАЯО Исповедные росписи церквей г.Переславля-Залесского и сёл Переславского у. за 1755 г. Фонд № 1200. Оп.2. Д. 217 Кол... Показать все
Рождение ребёнка
1761

Дочь: Лукерья Парамоновна

Мать ребёнка: Евдокея / Авдотья Петровна

Рождение ребёнка
1767

Дочь: Федосья Парамоновна

Мать ребёнка: Евдокея / Авдотья Петровна

Сведения о матери предположительные.
Упоминание
1782
Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область
В 4 РС: возраст по прошлой ревизии (1763) - 41 возраст по нынешней ревизии (1782) - 60 Источник: Архив Государственное бюджетное учреждение Владимирской области "Государственный архив Владимирской об... Показать все
Смерть
09.11.1783 ст.
Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область
место смерти - с.Рождествино Переславский уезд Владимирская губерния возраст - 78 лет причина - от чахотки Источник: Архив Государственное бюджетное учреждение Владимирской области "Государственный а... Показать все

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