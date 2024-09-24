Митрофан Андреевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1687
Дата смертиМежду 1755 и 1763
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1687
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
До 1720
Жена: Акилина Спиридоновна
Рождение ребёнка
1720
Сын: Парамон Митрофанович
Мать ребёнка: Акилина Спиридоновна
Рождение ребёнка
1726
Дочь: Настасья Митрофановна
Мать ребёнка: Акилина Спиридоновна
Рождение ребёнка
1728
Дочь: Агрипена Митрофановна
Мать ребёнка: Акилина Спиридоновна
Рождение ребёнка
1728
Дочь: Мавра Митрофановна
Мать ребёнка: Акилина Спиридоновна
Рождение ребёнка
1730
Дочь: Афимья / Ефимия Митрофановна
Мать ребёнка: Акилина Спиридоновна
Рождение ребёнка
1732
Сын: Егор Митрофанович
Мать ребёнка: Акилина Спиридоновна
Упоминание
1745
В ИР 1745 возраст - 58 лет, жена - Акилина Спиридоновна, 48 лет 14 двор Источник: Государственный архив Владимирской области ф. 556 оп. 111 д. 1 Исповедные росписи церквей Переславского духовного пра... Показать все
Упоминание
1750
В ИР 1750 возраст - 64 года, жена - Акилина Спиридоновна, 54 года 13 двор Источник: ГАЯО Исповедные росписи церквей г.Переславля–Залесского и сёл Переславского у. за 1750 г. Фонд № 1200. Оп.2. Д. 70 ... Показать все
Упоминание
1751
В ИР 1751 возраст - 65 лет, вдовец 13 двор Источник: ГАЯО Исповедные росписи церквей г.Переславля–Залесского и сёл Переславского у. за 1751 г. Фонд № 1200. Оп.2. Д. 74 Кол-во листов: 1084 Даты докуме... Показать все
Упоминание
1755
В ИР 1755 возраст - 68 лет, вдовец 13 двор Источник: ГАЯО Исповедные росписи церквей г.Переславля-Залесского и сёл Переславского у. за 1755 г. Фонд № 1200. Оп.2. Д. 217 Кол-во листов: 824 Даты докуме... Показать все
Смерть
Между 1755 и 1763