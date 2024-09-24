Митрофан Андреевич 1687 — найти родственников по фамилии на Familio
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Митрофан Андреевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1687

Дата смерти

Между 1755 и 1763

Пол

Мужской

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1687

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
До 1720

Жена: Акилина Спиридоновна

Рождение ребёнка
1720

Сын: Парамон Митрофанович

Мать ребёнка: Акилина Спиридоновна

Рождение ребёнка
1726

Дочь: Настасья Митрофановна

Мать ребёнка: Акилина Спиридоновна

Рождение ребёнка
1728

Дочь: Агрипена Митрофановна

Мать ребёнка: Акилина Спиридоновна

Рождение ребёнка
1728

Дочь: Мавра Митрофановна

Мать ребёнка: Акилина Спиридоновна

Рождение ребёнка
1730

Дочь: Афимья / Ефимия Митрофановна

Мать ребёнка: Акилина Спиридоновна

Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1732

Сын: Егор Митрофанович

Мать ребёнка: Акилина Спиридоновна

Упоминание
1745
Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область
В ИР 1745 возраст - 58 лет, жена - Акилина Спиридоновна, 48 лет 14 двор Источник: Государственный архив Владимирской области ф. 556 оп. 111 д. 1 Исповедные росписи церквей Переславского духовного пра... Показать все
Упоминание
1750
Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область
В ИР 1750 возраст - 64 года, жена - Акилина Спиридоновна, 54 года 13 двор Источник: ГАЯО Исповедные росписи церквей г.Переславля–Залесского и сёл Переславского у. за 1750 г. Фонд № 1200. Оп.2. Д. 70 ... Показать все
Упоминание
1751
Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область
В ИР 1751 возраст - 65 лет, вдовец 13 двор Источник: ГАЯО Исповедные росписи церквей г.Переславля–Залесского и сёл Переславского у. за 1751 г. Фонд № 1200. Оп.2. Д. 74 Кол-во листов: 1084 Даты докуме... Показать все
Упоминание
1755
Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область
В ИР 1755 возраст - 68 лет, вдовец 13 двор Источник: ГАЯО Исповедные росписи церквей г.Переславля-Залесского и сёл Переславского у. за 1755 г. Фонд № 1200. Оп.2. Д. 217 Кол-во листов: 824 Даты докуме... Показать все
Смерть
Между 1755 и 1763

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