Евдокея / Авдотья Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1729
Дата смерти1772
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1729
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Между 1750 и 1751
Муж: Парамон Митрофанович
Упоминание
1751
В ИР 1751 возраст - 22 года, муж - Парамон Митрофанович, 31 год 13 двор Источник: ГАЯО Исповедные росписи церквей г.Переславля–Залесского и сёл Переславского у. за 1751 г. Фонд № 1200. Оп.2. Д. 74 Ко... Показать все
Рождение ребёнка
28.10.1754 ст.
Дочь: Настасья Парамоновна
Отец ребёнка: Парамон Митрофанович
Источник: Государственное бюджетное учреждение Владимирской области "Государственный архив Владимирской области" Шифр сайт Ф. 556. Оп. 2. Д. 13. Метрическая книга церквей г. Переславаль-Залесского и П... Показать все
Упоминание
1755
В ИР 1755 возраст - 23 года, муж - Парамон Митрофанович, 34 года 13 двор Источник: ГАЯО Исповедные росписи церквей г.Переславля-Залесского и сёл Переславского у. за 1755 г. Фонд № 1200. Оп.2. Д. 217 ... Показать все
Рождение ребёнка
1761
Дочь: Лукерья Парамоновна
Отец ребёнка: Парамон Митрофанович
Рождение ребёнка
1767
Дочь: Федосья Парамоновна
Отец ребёнка: Парамон Митрофанович
Сведения о матери предположительные.
Смерть
1772
Упоминание
1782
В 4 РС: возраст по прошлой ревизии (1763) - 25 причина выбытия - умерла в 1772 Источник: Архив Государственное бюджетное учреждение Владимирской области "Государственный архив Владимирской области" Ш... Показать все