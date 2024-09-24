Евдокея / Авдотья Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Евдокея / Авдотья Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1729

Дата смерти

1772

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1720 г.р.

Дети

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1729

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Между 1750 и 1751

Муж: Парамон Митрофанович

Упоминание
1751
Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область
В ИР 1751 возраст - 22 года, муж - Парамон Митрофанович, 31 год 13 двор Источник: ГАЯО Исповедные росписи церквей г.Переславля–Залесского и сёл Переславского у. за 1751 г. Фонд № 1200. Оп.2. Д. 74 Ко... Показать все
Рождение ребёнка
28.10.1754 ст.

Дочь: Настасья Парамоновна

Отец ребёнка: Парамон Митрофанович

Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область
Источник: Государственное бюджетное учреждение Владимирской области "Государственный архив Владимирской области" Шифр сайт Ф. 556. Оп. 2. Д. 13. Метрическая книга церквей г. Переславаль-Залесского и П... Показать все
Упоминание
1755
Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область
В ИР 1755 возраст - 23 года, муж - Парамон Митрофанович, 34 года 13 двор Источник: ГАЯО Исповедные росписи церквей г.Переславля-Залесского и сёл Переславского у. за 1755 г. Фонд № 1200. Оп.2. Д. 217 ... Показать все
Рождение ребёнка
1761

Дочь: Лукерья Парамоновна

Отец ребёнка: Парамон Митрофанович

Рождение ребёнка
1767

Дочь: Федосья Парамоновна

Отец ребёнка: Парамон Митрофанович

Сведения о матери предположительные.
Смерть
1772
Упоминание
1782
Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область
В 4 РС: возраст по прошлой ревизии (1763) - 25 причина выбытия - умерла в 1772 Источник: Архив Государственное бюджетное учреждение Владимирской области "Государственный архив Владимирской области" Ш... Показать все

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