Сазонова Ефимия Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1743
Дата смерти1795
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1743
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1769 ст.
Дочь: Малышкина (Сазонова) Лукерья Агафоновна
Отец ребёнка: Сазонов Агафон Степанович
Рождение ребёнка
1770
Дочь: Носова (Сазонова) Федосья Агафоновна
Отец ребёнка: Сазонов Агафон Степанович
Рождение ребёнка
1771
Отец ребёнка: Сазонов Агафон Степанович
Рождение ребёнка
1774
Дочь: (Сазонова) Ирина Агафоновна
Отец ребёнка: Сазонов Агафон Степанович
Рождение ребёнка
1776
Дочь: Бабина (Сазонова) Феодосия Агафоновна
Отец ребёнка: Сазонов Агафон Степанович
Рождение ребёнка
1780
Отец ребёнка: Сазонов Агафон Степанович
Рождение ребёнка
1783
Дочь: (Сазонова) Степанида Агафоновна
Отец ребёнка: Сазонов Агафон Степанович
Смерть
1795