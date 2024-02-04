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Сазонова Ефимия Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1743

Дата смерти

1795

Пол

Женский

Добавил:

НЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1743

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сазонов Агафон Степанович

Рождение ребёнка
1769 ст.

Дочь: Малышкина (Сазонова) Лукерья Агафоновна

Отец ребёнка: Сазонов Агафон Степанович

Рождение ребёнка
1770

Дочь: Носова (Сазонова) Федосья Агафоновна

Отец ребёнка: Сазонов Агафон Степанович

Рождение ребёнка
1771

Сын: Сазонов Павел Агафонович

Отец ребёнка: Сазонов Агафон Степанович

Рождение ребёнка
1774

Дочь: (Сазонова) Ирина Агафоновна

Отец ребёнка: Сазонов Агафон Степанович

Рождение ребёнка
1776

Дочь: Бабина (Сазонова) Феодосия Агафоновна

Отец ребёнка: Сазонов Агафон Степанович

Рождение ребёнка
1780

Сын: Сазонов Осип Агафонович

Отец ребёнка: Сазонов Агафон Степанович

Рождение ребёнка
1783

Дочь: (Сазонова) Степанида Агафоновна

Отец ребёнка: Сазонов Агафон Степанович

Смерть
1795

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