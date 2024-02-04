Сазонов Агафон Степанович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСазонов Агафон Степанович

Сазонов Агафон Степанович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1744

Дата смерти

1789

Пол

Мужской

Добавил:

НЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1744

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1769 ст.

Дочь: Малышкина Лукерья Агафоновна

Мать ребёнка: Сазонова Ефимия Ивановна

Тобольская губерния
Рождение ребёнка
1770

Дочь: Носова Федосья Агафоновна

Мать ребёнка: Сазонова Ефимия Ивановна

Тобольская губерния
Рождение ребёнка
1771

Сын: Сазонов Павел Агафонович

Мать ребёнка: Сазонова Ефимия Ивановна

Тобольская губерния
Рождение ребёнка
1776

Дочь: Бабина Феодосия Агафоновна

Мать ребёнка: Сазонова Ефимия Ивановна

Тобольская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сазонова Ефимия Ивановна

Смерть
1789
Тобольская губерния
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close