Сазонов Агафон Степанович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1744
Дата смерти1789
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1744
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1769 ст.
Дочь: Малышкина Лукерья Агафоновна
Мать ребёнка: Сазонова Ефимия Ивановна
Тобольская губерния
Рождение ребёнка
1770
Дочь: Носова Федосья Агафоновна
Мать ребёнка: Сазонова Ефимия Ивановна
Тобольская губерния
Рождение ребёнка
1771
Мать ребёнка: Сазонова Ефимия Ивановна
Тобольская губерния
Рождение ребёнка
1776
Дочь: Бабина Феодосия Агафоновна
Мать ребёнка: Сазонова Ефимия Ивановна
Тобольская губерния
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Сазонова Ефимия Ивановна
Смерть
1789
Тобольская губерния