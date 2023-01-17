Щекалева (Манохина) Фекла Корнильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Щекалева (Манохина) Фекла Корнильевна

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Место рождения

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

1846

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1846

Отец: Манохин Корнилий Иванович

Мать: Манохина Елена Яковлевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
05.02.1862

Муж: Щекалев Григорий Дмитриевич

Камбарского завода Успенская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
05.01.1863

Дочь: Евгения Григорьевна

Отец ребёнка: Щекалев Григорий Дмитриевич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
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