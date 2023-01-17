Щекалева (Манохина) Фекла Корнильевна
Место рождения
Дата рождения1846
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1846
Бракосочетание
05.02.1862
Камбарского завода Успенская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
05.01.1863
Дочь: Евгения Григорьевна
Отец ребёнка: Щекалев Григорий Дмитриевич
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно