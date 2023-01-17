Манохина Елена Яковлевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1822
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1822
Отец: не указан
Мать: не указана
Крещение
30.07.1844
Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1846
Дочь: Щекалева Фекла Корнильевна
Отец ребёнка: Манохин Корнилий Иванович
Рождение ребёнка
09.04.1847
Дочь: Александра Корнильевна
Отец ребёнка: Манохин Корнилий Иванович
Рождение ребёнка
1856
Отец ребёнка: Манохин Корнилий Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно