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Манохина Елена Яковлевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1822

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1822

Отец: не указан

Мать: не указана

Крещение
30.07.1844
Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1846

Дочь: Щекалева Фекла Корнильевна

Отец ребёнка: Манохин Корнилий Иванович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
09.04.1847

Дочь: Александра Корнильевна

Отец ребёнка: Манохин Корнилий Иванович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1856

Сын: Манохин Егор Корнильевич

Отец ребёнка: Манохин Корнилий Иванович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Манохин Корнилий Иванович

Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
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