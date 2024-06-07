Бёрдов Михаил Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1835
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1835
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1873
Сын: Бёрдов Григорий Михайлович
Мать ребёнка: Бёрдова Марья Кузьминична
Рождение ребёнка
1879
Дочь: Бёрдова Татьяна Михайловна
Мать ребёнка: Бёрдова Марья Кузьминична
Рождение ребёнка
1889
Мать ребёнка: Бёрдова Марья Кузьминична
Смерть
Неизвестно