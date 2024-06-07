Бёрдов Михаил Иванович 1835 — найти родственников по фамилии на Familio
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Бёрдов Михаил Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1835

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1835

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бёрдова Марья Кузьминична

Рождение ребёнка
1873

Сын: Бёрдов Григорий Михайлович

Мать ребёнка: Бёрдова Марья Кузьминична

Рождение ребёнка
1879

Дочь: Бёрдова Татьяна Михайловна

Мать ребёнка: Бёрдова Марья Кузьминична

Рождение ребёнка
1889

Сын: Бёрдов Иоанн Михайлович

Мать ребёнка: Бёрдова Марья Кузьминична

Смерть
Неизвестно

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