Бёрдова Марья Кузьминична
Место рожденияНе указано
Дата рождения1963
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1873
Сын: Бёрдов Григорий Михайлович
Отец ребёнка: Бёрдов Михаил Иванович
Рождение ребёнка
1879
Дочь: Бёрдова Татьяна Михайловна
Отец ребёнка: Бёрдов Михаил Иванович
Рождение ребёнка
1889
Отец ребёнка: Бёрдов Михаил Иванович
Рождение
1963
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно