Бёрдова Марья Кузьминична 1963 — найти родственников по фамилии на Familio
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Бёрдова Марья Кузьминична

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1963

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1873

Сын: Бёрдов Григорий Михайлович

Отец ребёнка: Бёрдов Михаил Иванович

Рождение ребёнка
1879

Дочь: Бёрдова Татьяна Михайловна

Отец ребёнка: Бёрдов Михаил Иванович

Рождение ребёнка
1889

Сын: Бёрдов Иоанн Михайлович

Отец ребёнка: Бёрдов Михаил Иванович

Рождение
1963

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бёрдов Михаил Иванович

Смерть
Неизвестно

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