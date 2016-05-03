Васильев Иван Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВасильев Иван Николаевич

Васильев Иван Николаевич

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.12.1920

Дата смерти

05.12.1984

Пол

Мужской

Добавил:

ЛК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.12.1920

Отец: Васильев Николай

Мать: не указана

Рождение ребёнка
06.04.1953

Сын: Васильев Анатолий Иванович

Мать ребёнка: Васильева Мария Николаевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Васильев Иван Иванович

Мать ребёнка: Васильева Мария Николаевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Васильев Василий Иванович

Мать ребёнка: Васильева Мария Николаевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Васильева Людмила Ивановна

Мать ребёнка: Васильева Мария Николаевна

Смерть
05.12.1984
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close