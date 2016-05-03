Васильев Иван Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения20.12.1920
Дата смерти05.12.1984
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.12.1920
Отец: Васильев Николай
Мать: не указана
Рождение ребёнка
06.04.1953
Сын: Васильев Анатолий Иванович
Мать ребёнка: Васильева Мария Николаевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Васильева Мария Николаевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Васильев Василий Иванович
Мать ребёнка: Васильева Мария Николаевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Васильева Людмила Ивановна
Мать ребёнка: Васильева Мария Николаевна
Смерть
05.12.1984