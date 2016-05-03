Васильева Мария Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Васильева Мария Николаевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

04.08.1928

Пол

Женский

Добавил:

ЛК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.08.1928

Отец: Николай

Мать: Анна

Рождение ребёнка
06.04.1953

Сын: Васильев Анатолий Иванович

Отец ребёнка: Васильев Иван Николаевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Васильев Иван Иванович

Отец ребёнка: Васильев Иван Николаевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Васильев Василий Иванович

Отец ребёнка: Васильев Иван Николаевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Васильева Людмила Ивановна

Отец ребёнка: Васильев Иван Николаевич

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