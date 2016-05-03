Васильева Мария Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения04.08.1928
ПолЖенский
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
06.04.1953
Сын: Васильев Анатолий Иванович
Отец ребёнка: Васильев Иван Николаевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Васильев Иван Николаевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Васильев Василий Иванович
Отец ребёнка: Васильев Иван Николаевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Васильева Людмила Ивановна
Отец ребёнка: Васильев Иван Николаевич