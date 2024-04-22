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Сенченко Иван Андреевич

Место рождения

Гужовка, Чернігівська область

Дата рождения

23.09.1831 ст.

Дата смерти

05.10.1831 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.09.1831 ст.

Отец: Сенченко Андрей Иванович

Мать: Сенченко Анна Гавриловна

Гужовка, Чернігівська область
Запись в метрической книге о рождении № 31 от 23.09.1831, Преображенская церковь https://www.familysearch.org/search/film/007781201?i=784
Смерть
05.10.1831 ст.
Гужовка, Чернігівська область
Запись в метрической книге о смерти № 61 от 05.10.1831, Преображенская церковь https://www.familysearch.org/search/film/007781201?i=930
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