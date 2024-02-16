Сенченко Анна Гавриловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сенченко Анна Гавриловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1804 г.р.

Дети

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
23.09.1831 ст.

Сын: Сенченко Иван Андреевич

Отец ребёнка: Сенченко Андрей Иванович

Гужовка, Чернігівська область
Запись в метрической книге о рождении № 31 от 23.09.1831, Преображенская церковь https://www.familysearch.org/search/film/007781201?i=784
Рождение ребёнка
30.11.1832 ст.

Сын: Сенченко Андрей Андреевич

Отец ребёнка: Сенченко Андрей Иванович

Гужовка, Чернігівська область
Запись в метрической книге о рождении № 49 от 30.11.1832, Преображенская церковь https://www.familysearch.org/search/film/007781201?i=807
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сенченко Андрей Иванович

Смерть
Неизвестно
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