Сенченко Анна Гавриловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
23.09.1831 ст.
Отец ребёнка: Сенченко Андрей Иванович
Запись в метрической книге о рождении № 31 от 23.09.1831, Преображенская церковь https://www.familysearch.org/search/film/007781201?i=784
Рождение ребёнка
30.11.1832 ст.
Сын: Сенченко Андрей Андреевич
Отец ребёнка: Сенченко Андрей Иванович
Запись в метрической книге о рождении № 49 от 30.11.1832, Преображенская церковь https://www.familysearch.org/search/film/007781201?i=807
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно