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Петухов Сергей (Илья) Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

19.07.1921

Дата смерти

02.04.1990

Пол

Мужской

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.07.1921

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Петухова (Храименкова) Надежда Алексеевна

Рождение ребёнка
23.04.1950

Дочь: Петухова Ирина Ильинична

Мать ребёнка: Петухова (Храименкова) Надежда Алексеевна

Рождение ребёнка
21.05.1956

Сын: Петухов Владимир Ильич

Мать ребёнка: Петухова (Храименкова) Надежда Алексеевна

Смерть
02.04.1990

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