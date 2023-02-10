Петухов Сергей (Илья) Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения19.07.1921
Дата смерти02.04.1990
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.07.1921
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
23.04.1950
Дочь: Петухова Ирина Ильинична
Мать ребёнка: Петухова (Храименкова) Надежда Алексеевна
Рождение ребёнка
21.05.1956
Мать ребёнка: Петухова (Храименкова) Надежда Алексеевна
Смерть
02.04.1990