Петухова (Храименкова) Надежда Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения14.07.1925
Дата смерти06.03.1992
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.07.1925
Рождение ребёнка
23.04.1950
Дочь: Петухова Ирина Ильинична
Отец ребёнка: Петухов Сергей Васильевич
Рождение ребёнка
21.05.1956
Отец ребёнка: Петухов Сергей Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Петухова Людмила Сергеевна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Петухов Владимир Сергеевич
Отец ребёнка: не указан
Смерть
06.03.1992