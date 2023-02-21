Петухова (Храименкова) Надежда Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Петухова (Храименкова) Надежда Алексеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.07.1925

Дата смерти

06.03.1992

Пол

Женский

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.07.1925

Отец: Храименков Алексей Андреевич

Мать: Храименкова Елена Никаноровна

Рождение ребёнка
23.04.1950

Дочь: Петухова Ирина Ильинична

Отец ребёнка: Петухов Сергей Васильевич

Рождение ребёнка
21.05.1956

Сын: Петухов Владимир Ильич

Отец ребёнка: Петухов Сергей Васильевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Петухов Сергей Васильевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Петухова Людмила Сергеевна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Петухов Владимир Сергеевич

Отец ребёнка: не указан

Смерть
06.03.1992
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