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Алтын Савва Ильич

Место рождения

Красная Поляна

Дата рождения

Около 1865

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1865

Отец: Алтын Илья Герасимович

Мать: Алтын Сарандина Саввична

Рождение ребёнка
1890

Сын: Алтын Дмитрий Саввич

Мать ребёнка: Алтын Дарья Дмитриевна

Бракосочетание
02.06.1891

Жена: Алтын Дарья Дмитриевна

ГАДО , Ф - 426-1-6, Николаевская церковь м/к-1891г.,лист-120,зап.-8
Рождение ребёнка
1893

Сын: Алтын Илья Саввич

Мать ребёнка: Алтын Дарья Дмитриевна

Рождение ребёнка
1899

Сын: Алтын Георгий Саввич

Мать ребёнка: Алтын Дарья Дмитриевна

Рождение ребёнка
1907

Сын: Алтын Николай Саввич

Мать ребёнка: Алтын Дарья Дмитриевна

Смерть
Неизвестно
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