Пономарев Андрей Ефимович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияМежду 1805 и 1806
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1805 и 1806
Отец: Пономарев Ефим Анисимович
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Пономарева Анна
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
Между 1826 и 1827
Сын: Пономарев Константин Андреевич
Мать ребёнка: Пономарева Анна
Рождение ребёнка
Между 1830 и 1831
Мать ребёнка: Пономарева Анна
Смерть
Неизвестно