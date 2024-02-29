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Пономарев Андрей Ефимович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Между 1805 и 1806

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1780 г.р.

Мать

Не указана

Жена

Между 1807 и 1808 г.р.

Дети

Добавил:

ВВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1805 и 1806

Отец: Пономарев Ефим Анисимович

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пономарева Анна

Место жительства
Неизвестно
Епифань, Кимовский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Между 1826 и 1827

Сын: Пономарев Константин Андреевич

Мать ребёнка: Пономарева Анна

Епифань, Кимовский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Между 1830 и 1831

Сын: Пономарев Илья Андреевич

Мать ребёнка: Пономарева Анна

Епифань, Кимовский муниципальный район, Тульская область
Смерть
Неизвестно

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