Пономарева Анна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияМежду 1807 и 1808
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1807 и 1808
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
Между 1826 и 1827
Сын: Пономарев Константин Андреевич
Отец ребёнка: Пономарев Андрей Ефимович
Рождение ребёнка
Между 1830 и 1831
Отец ребёнка: Пономарев Андрей Ефимович
Смерть
Неизвестно