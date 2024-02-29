Пономарева Анна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПономарева Анна

Пономарева Анна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Между 1807 и 1808

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Между 1805 и 1806 г.р.

Дети

Добавил:

ВВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1807 и 1808

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пономарев Андрей Ефимович

Место жительства
Неизвестно
Епифань, Кимовский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Между 1826 и 1827

Сын: Пономарев Константин Андреевич

Отец ребёнка: Пономарев Андрей Ефимович

Епифань, Кимовский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Между 1830 и 1831

Сын: Пономарев Илья Андреевич

Отец ребёнка: Пономарев Андрей Ефимович

Епифань, Кимовский муниципальный район, Тульская область
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.