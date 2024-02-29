Пономарев Ефим Анисимович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1780
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1780
Работа или профессия
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
Между 1801 и 1802
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Между 1805 и 1806
Сын: Пономарев Андрей Ефимович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Между 1806 и 1807
Сын: Пономарев Афанасий Ефимович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Между 1808 и 1809
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Между 1812 и 1813
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно