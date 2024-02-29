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Пономарев Ефим Анисимович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1780

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1780

Отец: Пономарев Анисим Николаевич

Мать: Пономарева Авдотья Федотовна

Работа или профессия
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Епифань, Кимовский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Между 1801 и 1802

Сын: Пономарев Карп Ефимович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Между 1805 и 1806

Сын: Пономарев Андрей Ефимович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Между 1806 и 1807

Сын: Пономарев Афанасий Ефимович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Между 1808 и 1809

Сын: Пономарев Аким Ефимович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Между 1812 и 1813

Сын: Пономарев Иван Ефимович

Мать ребёнка: не указана

Епифань, Кимовский муниципальный район, Тульская область
Смерть
Неизвестно

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