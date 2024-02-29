Пономарева Авдотья Федотовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1752
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1752
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Пономарева) Устинья Анисимовна
Отец ребёнка: Пономарев Анисим Николаевич
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1777
Сын: Пономарев Алексей Анисимович
Отец ребёнка: Пономарев Анисим Николаевич
Рождение ребёнка
Около 1780
Сын: Пономарев Ефим Анисимович
Отец ребёнка: Пономарев Анисим Николаевич
Смерть
Неизвестно