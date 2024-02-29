Пономарева Авдотья Федотовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПономарева Авдотья Федотовна

Пономарева Авдотья Федотовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1752

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1752

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Пономарева) Устинья Анисимовна

Отец ребёнка: Пономарев Анисим Николаевич

Епифань, Кимовский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пономарев Анисим Николаевич

Место жительства
Неизвестно
Епифань, Кимовский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1777

Сын: Пономарев Алексей Анисимович

Отец ребёнка: Пономарев Анисим Николаевич

Рождение ребёнка
Около 1780

Сын: Пономарев Ефим Анисимович

Отец ребёнка: Пономарев Анисим Николаевич

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.