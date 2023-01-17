Адольф Аркадий Артурович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАдольф Аркадий Артурович

Адольф Аркадий Артурович

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

11.09.1961

Пол

Мужской

Добавил:

А
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.09.1961

Отец: Адольф Артур Филипович

Мать: Адольф Руфина Пудовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Пушкина Светлана Аркадьевна

Мать ребёнка: не указана

Ханты-Мансийск, город Ханты-Мансийск, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Адольф Игорь Аркадьевич

Мать ребёнка: не указана

Ханты-Мансийск, город Ханты-Мансийск, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close