Адольф Аркадий Артурович
Место рожденияНе указано
Дата рождения11.09.1961
ПолМужской
Мать
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.09.1961
Отец: Адольф Артур Филипович
Мать: Адольф Руфина Пудовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Пушкина Светлана Аркадьевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности