Сараева Феодосия Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сараева Феодосия Андреевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Чистякова (Сараева) Надежда Ивановна

Отец ребёнка: Сараев Иван

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сараев Иван

Рождение ребёнка
Около 1851

Дочь: Хлебникова (Сараева) Ольга Ивановна

Отец ребёнка: Сараев Иван

Смерть
Неизвестно

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