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Караштина Екатерина Фёдорова

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Место рождения

Сурулово

Дата рождения

1832

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1832

Отец: не указан

Мать: не указана

Сурулово
Бракосочетание
23.01.1853

Муж: Караштин Иван Дмитриевич

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
01.03.1854

Сын: Караштин Василий Иванович

Отец ребёнка: Караштин Иван Дмитриевич

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
05.06.1856

Отец ребёнка: Караштин Иван Дмитриевич

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
29.06.1858

Отец ребёнка: Караштин Иван Дмитриевич

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
03.11.1859

Дочь: Матрона Ивановна

Отец ребёнка: Караштин Иван Дмитриевич

Рождение ребёнка
23.04.1862

Отец ребёнка: Караштин Иван Дмитриевич

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1865

Сын: Караштин Иван Иванович

Отец ребёнка: Караштин Иван Дмитриевич

Рождение ребёнка
06.04.1868

Отец ребёнка: Караштин Иван Дмитриевич

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
20.10.1871

Отец ребёнка: Караштин Иван Дмитриевич

Смерть
Неизвестно
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