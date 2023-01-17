Караштина Екатерина Фёдорова
Место рожденияСурулово
Дата рождения1832
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1832
Отец: не указан
Мать: не указана
Сурулово
Бракосочетание
23.01.1853
Рождение ребёнка
01.03.1854
Сын: Караштин Василий Иванович
Отец ребёнка: Караштин Иван Дмитриевич
Рождение ребёнка
05.06.1856
Рождение ребёнка
29.06.1858
Рождение ребёнка
03.11.1859
Дочь: Матрона Ивановна
Отец ребёнка: Караштин Иван Дмитриевич
Рождение ребёнка
23.04.1862
Рождение ребёнка
1865
Отец ребёнка: Караштин Иван Дмитриевич
Рождение ребёнка
06.04.1868
Рождение ребёнка
20.10.1871
Смерть
Неизвестно