Алтухова (Языкова) Акулина Кузьминична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАлтухова (Языкова) Акулина Кузьминична

Алтухова (Языкова) Акулина Кузьминична

Место рождения

Кривополянье, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Кривополянье, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1770

Сын: Алтухов Андрей Фомич

Отец ребёнка: Алтухов Фома Митрофанович

Ломовое, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1777

Дочь: Кеменова Прасковья Фоминична

Отец ребёнка: Алтухов Фома Митрофанович

Ломовое, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1779

Сын: Алтухов Никифор Фомич

Отец ребёнка: Алтухов Фома Митрофанович

Ломовое, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1782

Дочь: Алтухова Агафья Фоминична

Отец ребёнка: Алтухов Фома Митрофанович

Ломовое, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мешукова Дарья Фоминична

Отец ребёнка: Алтухов Фома Митрофанович

Ломовое, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Алтухов Фома Митрофанович

Ломовое, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Брак: запись о браке №2, метрическая книга за 1768 год, Богоявленская церковь, село Ломовое, Ломовская волость, Раненбургский уезд, Рязанская губерния Семья: Поручители: Иван Бабин и Гордей Быковский
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close