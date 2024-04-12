Алтухова (Языкова) Акулина Кузьминична
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
1770
Сын: Алтухов Андрей Фомич
Отец ребёнка: Алтухов Фома Митрофанович
Рождение ребёнка
1777
Дочь: Кеменова Прасковья Фоминична
Отец ребёнка: Алтухов Фома Митрофанович
Рождение ребёнка
1779
Отец ребёнка: Алтухов Фома Митрофанович
Рождение ребёнка
1782
Дочь: Алтухова Агафья Фоминична
Отец ребёнка: Алтухов Фома Митрофанович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мешукова Дарья Фоминична
Отец ребёнка: Алтухов Фома Митрофанович
Бракосочетание
Неизвестно
Брак: запись о браке №2, метрическая книга за 1768 год, Богоявленская церковь, село Ломовое, Ломовская волость, Раненбургский уезд, Рязанская губерния Семья: Поручители: Иван Бабин и Гордей Быковский
Смерть
Неизвестно