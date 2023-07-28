Алтухов Фома Митрофанович
Место рождения
Дата рождения1751
Дата смерти1804
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1751
Рождение ребёнка
1770
Сын: Алтухов Андрей Фомич
Мать ребёнка: Алтухова Акулина Кузьминична
Рождение ребёнка
1777
Дочь: Кеменова Прасковья Фоминична
Мать ребёнка: Алтухова Акулина Кузьминична
Рождение ребёнка
1779
Мать ребёнка: Алтухова Акулина Кузьминична
Рождение ребёнка
1782
Дочь: Алтухова Агафья Фоминична
Мать ребёнка: Алтухова Акулина Кузьминична
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мешукова Дарья Фоминична
Мать ребёнка: Алтухова Акулина Кузьминична
Бракосочетание
Неизвестно
Брак: запись о браке №2, метрическая книга за 1768 год, Богоявленская церковь, село Ломовое, Ломовская волость, Раненбургский уезд, Рязанская губерния Семья: Поручители: Иван Бабин и Гордей Быковский
Смерть
1804