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Алтухов Фома Митрофанович

Место рождения

Ломовое, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область

Дата рождения

1751

Дата смерти

1804

Пол

Мужской

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1751

Отец: Алтухов Митрофан Илларионович

Мать: Алтухова Акулина Васильевна

Ломовое, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1770

Сын: Алтухов Андрей Фомич

Мать ребёнка: Алтухова Акулина Кузьминична

Ломовое, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1777

Дочь: Кеменова Прасковья Фоминична

Мать ребёнка: Алтухова Акулина Кузьминична

Ломовое, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1779

Сын: Алтухов Никифор Фомич

Мать ребёнка: Алтухова Акулина Кузьминична

Ломовое, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1782

Дочь: Алтухова Агафья Фоминична

Мать ребёнка: Алтухова Акулина Кузьминична

Ломовое, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мешукова Дарья Фоминична

Мать ребёнка: Алтухова Акулина Кузьминична

Ломовое, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Алтухова Акулина Кузьминична

Ломовое, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Брак: запись о браке №2, метрическая книга за 1768 год, Богоявленская церковь, село Ломовое, Ломовская волость, Раненбургский уезд, Рязанская губерния Семья: Поручители: Иван Бабин и Гордей Быковский
Смерть
1804
Ломовое, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область