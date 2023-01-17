Айнуллин Ахмадулла Фастуллович
Место рождения
Дата рождения1898
Дата смерти?.01.1943
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1898
Отец: Бикбулатов Фастулла
Мать: Зарифа
Рождение ребёнка
17.02.1924
Дочь: Уразумбетова Хасима
Мать ребёнка: Айнуллина Халстан
Рождение ребёнка
15.04.1927
Сын: Айнуллин Арифулла
Мать ребёнка: Айнуллина Халстан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Айнуллина Нурикамал
Мать ребёнка: Айнуллина Халстан
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Айнуллина Халстан
Смерть
?.01.1943
Смоленская область