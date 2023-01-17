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Айнуллин Ахмадулла Фастуллович

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Место рождения

Муллаши, Тюменский муниципальный район, Тюменская область

Дата рождения

1898

Дата смерти

?.01.1943

Пол

Мужской

Добавил:

НХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1898

Отец: Бикбулатов Фастулла

Мать: Зарифа

Муллаши, Тюменский муниципальный район, Тюменская область
Рождение ребёнка
17.02.1924

Дочь: Уразумбетова Хасима

Мать ребёнка: Айнуллина Халстан

Муллаши, Тюменский муниципальный район, Тюменская область
Рождение ребёнка
15.04.1927

Сын: Айнуллин Арифулла

Мать ребёнка: Айнуллина Халстан

Муллаши, Тюменский муниципальный район, Тюменская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Айнуллина Нурикамал

Мать ребёнка: Айнуллина Халстан

Муллаши, Тюменский муниципальный район, Тюменская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Айнуллина Халстан

Смерть
?.01.1943
Смоленская область
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