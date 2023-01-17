(Калиева) Зарифа
Место рожденияНе указано
Дата рождения1877
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1877
Отец: не указан
Мать: не указана
из Юрт Ревдинских
Рождение ребёнка
1898
Сын: Айнуллин Ахмадулла Фастуллович
Отец ребёнка: Бикбулатов Фастулла
Муллаши, Тюменский муниципальный район, Тюменская область
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Бикбулатов Фастулла
Смерть
Неизвестно