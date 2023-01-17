(Калиева) Зарифа — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Калиева) Зарифа

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1877

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1873 г.р.

Дети

Добавил:

НХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1877

Отец: не указан

Мать: не указана

из Юрт Ревдинских
Рождение ребёнка
1898

Сын: Айнуллин Ахмадулла Фастуллович

Отец ребёнка: Бикбулатов Фастулла

Муллаши, Тюменский муниципальный район, Тюменская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бикбулатов Фастулла

Смерть
Неизвестно
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