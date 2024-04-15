Кошкарова Матрона Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
18.01.1896 ст.
Дочь: Кошкарова Ефросиния Ивановна
Отец ребёнка: Кошкаров Иван Федорович
Рождение ребёнка
05.04.1897 ст.
Дочь: Кошкарова Александра Ивановна
Отец ребёнка: Кошкаров Иван Федорович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно