Кошкаров Иван Федорович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
18.01.1896 ст.
Дочь: Кошкарова Ефросиния Ивановна
Мать ребёнка: Кошкарова Матрона Николаевна
Рождение ребёнка
05.04.1897 ст.
Дочь: Кошкарова Александра Ивановна
Мать ребёнка: Кошкарова Матрона Николаевна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно